Forsal: эскалация на Ближнем Востоке лишила Зеленского особого статуса на Западе

Обострение палестино-израильского конфликта переключило внимание Запада от Украины и привыкшему к особому вниманию лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придётся с этим смириться, написало польское издание Forsal.
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