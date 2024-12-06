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В Шлиссельбурге спущен на воду третий средний морской танкер «Инженер-адмирал Котов» проекта 23130

В Шлиссельбурге спущен на воду третий средний морской танкер «Инженер-адмирал Котов» проекта 23130

Третий средний морской танкер «Инженер-адмирал Котов» проекта 23130 спущен на воду в Шлиссельбурге, торжественная церемония прошла на Невском судостроительно заводе.

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