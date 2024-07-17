Врач Бобрикова: коровье молоко и яйца являются самыми аллергенными продуктами

Некоторые продукты могут вызывать аллергические реакции у людей. Согласно словам врача Елены Бобриковой, среди самых аллергенных продуктов выделяются коровье молоко, яйца, рыба, морепродукты и экзотические фрукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии