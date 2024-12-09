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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко против «Далласа»: 22-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 0 бросков и «минус 1» за 15:04. Он вернулся в состав «Калгари» после 2 игр в запасе

Форвард «Калгари» вернулся в состав команды после 2 матчей в запасе и сыграл против «Старс» (2:6).  На счету 28-летнего россиянина результативная передача – первое очко за 10 матчей.

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