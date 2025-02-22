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  • petrabramovichg
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Мигрант нанял 9 таджиков, чтобы похитить парня своей дочери

Мигрант нанял 9 таджиков, чтобы похитить парня своей дочери

Русский компас Фото: СУ СК России по Челябинской области. Преступники избивали молодого человека и вымогали деньги у его родителей.

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Комментарии
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С
Странник
2Да-да, поняв, чем дело пахнет, они вспомнили про родину и экстренно побежали из страны. Удобно!&quot; А какие мрази из мвд к этому допустили? или у колокольцева вновь все мигранты братья и они не совершают преступлений?
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6 час.
вд
валерий двойнишников
Интересно, а наш Президент в курсе о &quot;героических&quot; подвигов мигрантов....или это другое?
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5 час.
Silver Kont
Да всё он знает, только &quot;добро&quot; на искоренение черножопой мрази не даёт...
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3 час.
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