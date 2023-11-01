Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Татьяна Маштакова
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  • alik3456 Джексон
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ЕС — пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева

ЕС — пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева

Брюссель в раздражении: в украинском вопросе Венгрию поддержала Словакия, евроскептики давят со всех сторон Ирина Гусева На фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтеллес (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Александр Камкин Страны Евросоюза пока не договорились об изменении многолетнего бюджета ЕС, который предусматривает в том числе оказание финансовой и военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро и решили продолжить обсуждение поправок.

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