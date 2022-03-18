Генри Сехудо назвал условие, при котором станет секундантом Петра Яна

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо ответил Петру Яну, предложившего американцу стать его угловым.

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