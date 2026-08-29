Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед его боем с Ядонгом на турнире UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к своему брату Умару Нрумагомедову перед его боем на турнире промоушена с представителем Китая Сонгом Ядонгом.