Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед его боем с Ядонгом на турнире UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к своему брату Умару Нрумагомедову перед его боем на турнире промоушена с представителем Китая Сонгом Ядонгом.
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