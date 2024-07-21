Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Валерий Холодок
    Здравствуйте, Александр Николаевич. Всё верно, только, думаю, необходимо добавить некоторой конкретики, которая содер...ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНА А...
  • чвсатпкьл
    У тебя есть только будущая жизнь. 🤣😂Прошлая жизнь Поч...
  • чвсатпкьл
    ( интересно, кто-нибудь из верующих понимает что такое православие?) тот кому надо понимает. 🤣😂Прошлая жизнь Поч...

ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНА АЮРВЕДА?

ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНА АЮРВЕДА?

1. Аюрведа – это очень естественный путь к здоровью. Когда вы начинаете использовать принципы аюрведы в своей жизни, вы начинаете ощущать это буквально в первые недели.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Не надо умолять современную западную медицину - она нужна и полезна, но и Аюрведа столь же нужна и полезна (только надо реально в ней глубоко разбираться)....
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13 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. Всё верно, только, думаю, необходимо добавить некоторой конкретики, которая содержится вот здесь: https://dzen.ru/a/ZJLibNcpHwHp0GQx?ysclid=lyv5kqeu2i174109242 и ничего недоступного для любого Человека в этих предложениях нет, просто необходимо внимательно посмотреть внутрь себя и последовать совету Дельфийского Мудреца:&quot;Познай себя самого.&quot; Удачи всем.
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12 час.

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