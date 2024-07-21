ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНА АЮРВЕДА?

Не надо умолять современную западную медицину - она нужна и полезна, но и Аюрведа столь же нужна и полезна (только надо реально в ней глубоко разбираться)....

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр Николаевич. Всё верно, только, думаю, необходимо добавить некоторой конкретики, которая содержится вот здесь: https://dzen.ru/a/ZJLibNcpHwHp0GQx?ysclid=lyv5kqeu2i174109242 и ничего недоступного для любого Человека в этих предложениях нет, просто необходимо внимательно посмотреть внутрь себя и последовать совету Дельфийского Мудреца:"Познай себя самого." Удачи всем.