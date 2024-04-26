К «Диктанту Победы» присоединились участники СВО, школьники из Белгорода и Волновахи

В историко-архитектурном комплексе «Обдорский острог» к патриотической акции присоединились участники СВО и члены их семей, школьники из Белгорода и Волновахи, представители казачества и кадеты-юнармейцы, углубленно изучающие историю и традиции прошлого.
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