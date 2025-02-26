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Скрытая ненависть: как понять, что кто-то из вашего окружения вас ненавидит - 8 признаков

Скрытая ненависть: как понять, что кто-то из вашего окружения вас ненавидит - 8 признаков

Вы когда-нибудь находились рядом с человеком, который кажется дружелюбным на словах, но на интуитивном уровне вы чувствуете, что что-то не сходится? Вы когда-нибудь ощущали тонкий дискомфорт, интуицию, которая подсказывает, что за этой улыбкой скрывается что-то тёмное? Карл Юнг, один из величайших исследователей человеческого разума, говорил о фундаментальной концепции тени – части нас самих, которую мы отрицаем, но которая часто проявляется в том, как мы относимся к другим.

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