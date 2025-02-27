Камызякский район ожидает большого притока туристов

Туризм – одно из приоритетных направлений развития Камызякского района. Об этом глава муниципалитета Михаил Черкасов сообщил, докладывая губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину о социально-экономических показателях за 2024 год.
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