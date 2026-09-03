Завод «Водомер» в Мытищах подтвердил российское происхождение водосчетчиков

Мытищинский завод «Водомер» прошел экспертизу Торгово-промышленной палаты РФ и получил сертификаты, подтверждающие российское происхождение счетчиков холодной и горячей воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суд Индии обязал ...
- Главой Калинингра...
- Генпрокуратура Ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым