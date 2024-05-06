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Лотерея к 9 мая от Жилищной лотереи

Лотерея к 9 мая от Жилищной лотереи

К празднику Победы «Жилищная лотерея» традиционно проводит праздничный розыгрыш лотереи. Как и в 2023 году, в 2024 будут разыграны новые квартиры стоимостью в 5 000 000 рублей.

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