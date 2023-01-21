Военное обозрение

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Американский обозреватель об отказе США поставить танки Украине: Войны выигрывают люди, а не танки

Американский обозреватель об отказе США поставить танки Украине: Войны выигрывают люди, а не танки

По итогам вчерашней встречи на авиабазе «Рамштайн» в Германии стало ясно: руководители военных ведомств стран Запада не смогли договориться по поводу отправки танков американского и немецкого производства на Украину.

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