Ирина Влах рассказала, что нужно сделать для возврата к демократии

Молдова может иметь будущее только как правовое государство с функциональной демократией, которая гарантирует соблюдение фундаментальных прав человека, но для этого все настоящие сторонники и защитники прав человека должны объединить усилия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии