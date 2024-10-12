«112» узнал, что рэпер Баста подрался на стадионе во время матча

Telegram-канал «112» сообщает, что российские блогер Михаил Литвин и рэпер, владелец футбольного клуба «СКА Ростов» Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) подрались на стадионе во время матча «ЛитЭнерджи» и «СКА Ростов».