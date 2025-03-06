Чемпион UFC Перейра ответил, где и когда проведет бой с Усиком

Бразильский спортсмен, чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Алекс Перейра поделился своим мнением о потенциальном бое с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком и даже озвучил вероятные сроки проведения поединка.