Чемпион UFC Перейра ответил, где и когда проведет бой с Усиком

Бразильский спортсмен, чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Алекс Перейра поделился своим мнением о потенциальном бое с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком и даже озвучил вероятные сроки проведения поединка.
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