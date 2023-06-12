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Автор расследования о подрыве «Северных потоков» Херш отказался публично говорить о том, кто уничтожил Каховскую ГЭС

Автор расследования о подрыве «Северных потоков» Херш отказался публично говорить о том, кто уничтожил Каховскую ГЭС

Американский журналист Сеймур Херш, являющийся автором расследования о подрыве газопроводов «Северный поток», отказался публично говорить о том, кто уничтожил Каховскую гидроэлектростанцию.

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