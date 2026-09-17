Девочка спросила: "А нам ничего за это не будет?" После ролика с сиротами головы не полетят – чиновников прикрывают риелторы? Автор: Ольга Антонова В Кемеровской области – скандал.
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Свежие комментарии
- Казахи начали ухо...
- Казахи начали ухо...
- АБ Казахи начали ухо...
Квартиры покупала мама , когда была ещё жива.
Вот если все участники и причастные окажутся на лесозаготовках с полной компенсацией, тогда можно будет сказать что у нас есть законы и правительство
как то все странно, начиная с якобы перешедшего долга....
Для начала, мне не понятно, как долг может быть на квартире. в квитанции прописан владелец квартиры, так вот долг должен следовать за ним. он пользовался водой светом и всем прочим, а не квартира. Понятно, что дети без защитные, а где местная опека? В доле? По хорошему, сейчас детям надо подать в суд и признать сделку кабальной. (долги навесили)., и повернуть её назад.
надеюсь Бастрыкин и его команда распутают этот клубок правонарушений и преступлений- дети получат нормальное жилье- а вот часть чиновников присядут на разные сроки по местам не столь отдаленным на разные сроки заключения!
Очистим Россию от мрази! Возродить НКВД и 38 год!