Политика как она есть

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Чем для Беларуси обернулось «затягивание» процесса интеграции с Россией

Чем для Беларуси обернулось «затягивание» процесса интеграции с Россией

Дорожные карты интеграции или союзные программы Москва и Минск обсуждают уже три года. По сей день не было достигнуто какого-либо прогресса в данной области, однако уже в ноябре текущего года страны планируют подписать окончательную программу.

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