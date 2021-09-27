Сначала успех, потом трагедия за трагедией: судьба тех самых официанток из “Карнавальной ночи” – сестер Шмелевых

Сестры Шмелевы в фильме "Карнавальная ночь". Фото Вокруг ТВ Лидия ГубинаКогда мир увидел фильм «Карнавальная ночь» — артисты, которые принимали участие в съемках, стали популярными и знаменитыми в один день.