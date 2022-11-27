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Проворов – 15-й защитник из России в истории НХЛ, набравший 200 очков. У Сергачева – 193

Иван Проворов – 15-й защитник из России в истории НХЛ, набравший 200 очков. Сегодня игрок «Филадельфии» отметился результативной передачей в матче с «Айлендерс» (2:5).

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