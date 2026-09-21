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Царьград

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Какие художественные работы увидят посетители выставки в павильоне № 1 на ВДНХ

Какие художественные работы увидят посетители выставки в павильоне № 1 на ВДНХ

В павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ открылась выставка "Искусство сцены. Академическая живопись", которую посвятили связи русской академической живописи и театрального искусства.

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