Сальдо: ВСУ маскируются под мирных жителей и обстреливают левобережье Днепра

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под гражданских и обстреливают из Херсона населенные пункты на левом берегу Херсонской области, сообщил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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