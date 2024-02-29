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Сальдо: ВСУ маскируются под мирных жителей и обстреливают левобережье Днепра

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под гражданских и обстреливают из Херсона населенные пункты на левом берегу Херсонской области, сообщил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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