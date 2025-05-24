CNN: Вашингтон отстранил более 100 сотрудников Совета нацбезопасности США

Global Look Press/ White House Source Администрация президента США Дональда Трампа отстранила от работы более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные источники.
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