Эстония ведет переговоры о закупке ракет большой дальности

Министерство обороны Эстонии начало переговоры с несколькими производителями о приобретении ракет большой дальности, в том числе боеприпасов, которые могут использоваться с реактивными системами залпового огня HIMARS.
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