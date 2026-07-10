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Журнал «Профиль»

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Эстония ведет переговоры о закупке ракет большой дальности

Эстония ведет переговоры о закупке ракет большой дальности

Министерство обороны Эстонии начало переговоры с несколькими производителями о приобретении ракет большой дальности, в том числе боеприпасов, которые могут использоваться с реактивными системами залпового огня HIMARS.

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