Эксперт назвал инициативу об отмене взысканий за опоздание на работу из-за непогоды избыточной

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева, предложившего ранее отменить взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды.
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