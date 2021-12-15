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Уральцы требуют у Шойгу убрать Сталина из центра Екатеринбурга

В Екатеринбурге появилась петиция, авторы и подписанты которой требуют у главы Минобороны России Сергея Шойгу демонтировать барельеф со Сталиным с фасада окружного дома офицеров – здание находится на балансе штаба Центрального военного округа.

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