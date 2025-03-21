Спад экономики Приднестровья достигает 50% из-за кризиса

В течение первых двух месяцев 2025 года внешнеэкономическая деятельность Приднестровья сократилась в среднем на 50%, сообщил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
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