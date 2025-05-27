Techland тизерит крупные новости по Dying Light: The Beast – игра теперь то...

Techland тизерит крупные новости по Dying Light: The Beast – игра теперь точно выйдет до конца летаСтудия организовала целый ивент, в рамках которого пригласила огромное количество журналистов и блогеров на закрытую презентацию игры.
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