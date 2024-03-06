Офшорные прятки Альберта Авдоляна: родня спишет и прикроет

Компанию "А-Проперти Инвест", которая засветилась в налоговой схеме с участием офшоров, переоформили на родственника олигарха Альберта Авдоляна и оперативно сменили директора - с участницы неоднозначных схем Беляновой на некую Суслову, чья репутация пока чиста как свежевыпавший снег.
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