Салехарду присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»

Владимир Путин подписал соответствующий указ. В годы Великой Отечественной войны салехардцы шили одежду для фронта, заготавливали пушнину, собирали деньги на строительство танковых колонн, обеспечивали бесперебойное производство продукции на предприятиях города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)