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Салехарду присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»

Салехарду присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»

Владимир Путин подписал соответствующий указ. В годы Великой Отечественной войны салехардцы шили одежду для фронта, заготавливали пушнину, собирали деньги на строительство танковых колонн, обеспечивали бесперебойное производство продукции на предприятиях города.

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