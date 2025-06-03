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В Сети появилось видео сериала «Постучись в мою дверь в Москве» с Кириллом Дыцевичем

В Сети появилось видео сериала «Постучись в мою дверь в Москве» с Кириллом Дыцевичем

Созлатели сериала презентовали первый тизер-трейлер нового сезона проекта. «Постучись в мою дверь в Москве — 2» (2025) кадр из сериалаСъёмки продолжения нашумевшей романтической комедии идут полным ходом — продюсеры поделились первыми кадрами и интригующими подробностями.

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