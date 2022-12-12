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Судьей финала ЧМ-2022 могут назначить бразильца Сампайо, работавшего на игре Англия – Франция, или англичанина Тэйлора

Судьей финала ЧМ-2022 могут назначить бразильца Сампайо, работавшего на игре Англия – Франция, или англичанина Тэйлора

Судью Вилтона Сампайо, работавшего на игре Англия – Франция (1:2), могут назначить на финал. Как сообщает The Times, бразилец остается в Катаре и может стать главным арбитром заключительного матча ЧМ-2022.

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