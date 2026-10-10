«Факел» из Воронежа принимает «Локомотив» в РПЛ: составы команд

Матч начнётся в 15:15, в составе «Факела» выйдут Ковалёв, Якимов, Магомедов и другие, у «Локомотива» сыграют Бакаев, Титков, Годяев и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым