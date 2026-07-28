Захарова заявила о неотвратимости возмездия за атаки ВСУ на рейсовые автобусы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает с маниакальным упорством атаковать пассажирские автобусы в российских регионах, отыгрываясь на мирных гражданах за нарастающие провалы ВСУ на фронте.
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