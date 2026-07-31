Весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами, — Маск после массового прибытия в Сеуту нелегальных мигрантов.
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Весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами, — Маск после массового прибытия в Сеуту нелегальных мигрантов.
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