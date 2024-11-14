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«Пушкин жив». Театр Горького представил первую премьеру сезона

«Пушкин жив». Театр Горького представил первую премьеру сезона

Уже в ближайшие дни в Приморском краевом академическом театре драмы имени Максима Горького состоится первая премьера сезона — спектакль «Пушкин жив» (12+) по произведениям Александра Пушкина «Маленькие трагедии».

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