В Талдоме задержан бывший сотрудник строительной компании, который, зная расположение камер, проник в офис и похитил сейф с более чем 2,3 миллиона рублей.
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