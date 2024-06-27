Что делать, если ребенок постоянно дерется в детском саду?

Мария Ларина, Марина Романенко На этот вопрос aif.ru ответила аналитический психолог Марина Романенко: — Основная причина садовских драк в том, что современные родители наслышаны о проблемах буллинга, они опасаются, что ребенок не сможет постоять за себя, будет вынужден терпеть издевательства сверстников, и поэтому они сами учат детей давать сдачи, если его обидели.