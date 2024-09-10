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"Русские, родненькие вы мои": Украинец переехал в Россию и заявил, что его не выгнать даже палкой

"Русские, родненькие вы мои": Украинец переехал в Россию и заявил, что его не выгнать даже палкой

Коллаж: Царьград Украинец переехал в Россию и завил, что теперь его не выгнать из страны даже палкой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПЛАЧУ ЗА ПРОШЛОЙ СПОКОЙНОЙ и БЛАГОПОЛУЧНОЙ УКРАИНОЙ!!   И в страшном сне не могла бы представить, что на Украине будет твориться подобное!!!!... Хотя... КТО ПРИШЕЛ ТАМ К ВЛАСТИ?!!  Да жЫдо-бандэрье поганое!! А чего хорошего можно ожидать от них?!!... РУССКИХ и УКРАИНЦЕВ ЖАЛЬ!!
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10 час.
Александр
О сколько в мире есть и еще будет, ослов, нахлобученных на американскую &quot;морковку&quot;.
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10 час.

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