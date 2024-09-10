"Русские, родненькие вы мои": Украинец переехал в Россию и заявил, что его не выгнать даже палкой

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лина любимцева

ПЛАЧУ ЗА ПРОШЛОЙ СПОКОЙНОЙ и БЛАГОПОЛУЧНОЙ УКРАИНОЙ!! И в страшном сне не могла бы представить, что на Украине будет твориться подобное!!!!... Хотя... КТО ПРИШЕЛ ТАМ К ВЛАСТИ?!! Да жЫдо-бандэрье поганое!! А чего хорошего можно ожидать от них?!!... РУССКИХ и УКРАИНЦЕВ ЖАЛЬ!!