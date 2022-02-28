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В бой против России бросили украинские психвойска

В бой против России бросили украинские психвойска

Киевский режим отчаянно пытается спастись: после уничтожения практически всей военной инфраструктуры Украины русским высокоточным оружием, в крупных городах начали раздавать автоматы всем желающим, а из тюрем выпустят осуждённых военнослужащих.

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