Киевский режим отчаянно пытается спастись: после уничтожения практически всей военной инфраструктуры Украины русским высокоточным оружием, в крупных городах начали раздавать автоматы всем желающим, а из тюрем выпустят осуждённых военнослужащих.
Киевский режим отчаянно пытается спастись: после уничтожения практически всей военной инфраструктуры Украины русским высокоточным оружием, в крупных городах начали раздавать автоматы всем желающим, а из тюрем выпустят осуждённых военнослужащих.
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