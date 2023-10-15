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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Радионова: «Очень нравится программа Семененко. Клоун – сложный образ, и у Евгения получается играть эту роль на льду»

Короткую программу выиграл Роман Савосин, Евгений Семененко – 2-й, Андрей Мозалев – 3-й. «Удивил Савосин, он большой молодец, после перерыва восстановился и прокатал программу на высоком уровне, было крутое катание.

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