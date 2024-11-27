Паники на долговом рынке нет

Индекс Мосбиржи скоро будет нащупывать «дно». Вчера падение российского рынка акций усилилось. Психологически важная поддержка 2500 пунктов не устояла, Индекс Мосбиржи провалился под нее, потеряв по итогам основной сессии 2,6%.