Военное обозрение

3 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Обескураживает настороженность обывателей относительно "угрозы попасть на войну". Ребята, война уже идет. В неё буду ...В Совфеде РФ заяв...
  • Misha Glusch
    это еще долго вылавливать эту бандеровскую сволачьРосгвардейцы выяв...
  • Александр Лагуткин
    Пошли нахрен лягушатники вместе с их "сухопутным вариантом".  Эти сволочи обратно в вагонах будут вооружение и боепри...Власти Франции пр...

Армия США рассматривает варианты обновления своего стрелкового оружия

Армия США рассматривает варианты обновления своего стрелкового оружия

Киевский националистический режим, регулярно получающий НАТОвское вооружение для обстрелов российских регионов, сосредоточил внимание на беспилотниках, артиллерии, тактических бронированных машинах и других платформах и системах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх