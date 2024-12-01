Рецепт необычного десерта: панна-котта с пряным соусом из хурмы

Панна-котта с хурмой — простой десерт, который не только вкусный, но и выглядит очень эффектно. В нём прекрасно сочетаются нежная кремовая текстура сливочной панна-котты и пряный соус из спелой хурмы с добавлением специй.
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