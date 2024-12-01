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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Надежда Каштанова (казакова)
    интересный рецепт спасибо!В этом году готов...
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    Думал полезное увижу((( И так... "У имбиря срезать кожицу. Порезать ломтиками наискосок под углом 45 град., толщиной...Домашние цукаты и...
  • рябова татьяна
    Спасибо большое,наверное действительно очень вкусно.Раньше даже не зн...

Рецепт необычного десерта: панна-котта с пряным соусом из хурмы

Рецепт необычного десерта: панна-котта с пряным соусом из хурмы

Панна-котта с хурмой — простой десерт, который не только вкусный, но и выглядит очень эффектно. В нём прекрасно сочетаются нежная кремовая текстура сливочной панна-котты и пряный соус из спелой хурмы с добавлением специй.

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