Николаевское подполье: удар ВС России по территории области привёл к гибели около ста боевиков ВСУ Удар ВС России по территории Николаевской области привел к гибели около ста боевиков ВСУ.
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Николаевское подполье: удар ВС России по территории области привёл к гибели около ста боевиков ВСУ Удар ВС России по территории Николаевской области привел к гибели около ста боевиков ВСУ.
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