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Борис Чернышов обнародовал записку Жириновского о нацизме на Украине

15 февраля 2025 года, Москва. Вице-спикер Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышов сделал достоянием общественности ранее неизвестную записку, написанную экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским 12 декабря 2017 года.

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