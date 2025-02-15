Борис Чернышов обнародовал записку Жириновского о нацизме на Украине

15 февраля 2025 года, Москва. Вице-спикер Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышов сделал достоянием общественности ранее неизвестную записку, написанную экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским 12 декабря 2017 года.
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