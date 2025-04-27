Задержанным украинскими спецслужбами судном оказался балкер ANKA, который ходит под флагом Танзании. Об этом сообщают информационные ресурсы киевского режима.
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